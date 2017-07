Et de trois (mandats) pour Thierry Santa qui retrouve le perchoir de l’hémicycle du boulevard Vauban. Les frictions ont commencé avec les premières déclarations du président réélu…

Chacun fait le plein. – Au premier tour de scrutin, trois candidatures logiques : celle de Roch Wamytan, pour les indépendantistes (qui fera le plein des suffrages avec 25 voix) ; celle de Thierry Santa, pour l’intergroupe Calédonie ensemble et consorts (qui réunit 23 voix non indépendantistes, mais pas la majorité absolue qui est à 28) ; et celle de Grégoire Bernut, pour le nouveau groupe Les Républicains calédoniens (qui recueille six voix). La messe est dite : chacun fait le plein de ses voix !

Nul n’est majoritaire. – La démonstration est faite : les plateformistes n’ont pas, seuls, la majorité au Congrès. À l’avenir, il leur faudra soit négocier avec Sonia Backes et son groupe, soit dealer des voix indépendantistes, comme le faisait Philippe Germain. Ce qui, à une quinzaine de mois du référendum, serait interprété comme de la trahison par leur électorat. Ou… ?

Élection et réactions. – Fin du suspense à l’annonce du deuxième tour de scrutin : Grégoire Bernut retire sa candidature, « nous sommes des gens responsables ! », avait-il prévenu. Tous les suffrages loyalistes de l’hémicycle se portent aussitôt sur la candidature de Thierry Santa, qui l’emporte avec 29 voix contre 25 à Roch Wamytan. « La logique des chiffres l’a emporté », a commenté ce dernier; « La droite a su se rassembler au 2e tour », complète Louis Mapou. « Les équilibres du Congrès ont été respectés », constate Philippe Michel pour la plateforme. « D’abord, il nous fallait défendre l’intérêt général, rétorque Sonia Backes, et permettre l’élection d’un non-indépendantiste à la tête d’une assemblée majoritairement non indépendantiste ».