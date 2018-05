Il est rassurant de voir qu’en cette période de disette dans le monde culturel, quelques évènements parviennent à subsister sur le Caillou. Il en est ainsi pour le festival international de l’image sous-marine de Nouvelle-Calédonie, qui valorise, depuis neuf ans et l’inscription du lagon au patrimoine mondial de l’Unesco l’image subaquatique. Toutes ces photos, ces films qui contribuent à sensibiliser le public, et les jeunes notamment, à la beauté et à la fragilité du lagon.

Les subventions ont effectivement varié, mais elles « s’équilibrent », nous dit Sylvain Charrière, le président de l’association Subl’image. Il faut dire que l’on touche à l’environnement marin à un moment où l’on essaye de valoriser notre espace dans la grande région, cette fameuse zone désormais nommée « Indo-Pacifique » : le festival pourrait rayonner au-delà du récif, c’est la raison pour laquelle le concours s’est, par exemple, ouvert à l’international et qu’une page Facebook en anglais a été créée. « Ce n’est effectivement pas neutre, explique Sylvain Charrière. Ce sont de premiers pas pour s’inscrire dans un cadre plus grand. » Et l’impulsion du gouvernement n’est pas négligeable ici.

Des œuvres…

Preuve que l’événement se porte bien, il atteindra cette année un nouveau record de participation avec 147 créations en concours dont 15 courts-métrages, 7 clips, 35 séries de photos et 84 clichés tirés en grand format, 6 diaporamas. Coraux, raies manta, congres, anges de mer, baleines, cachalots… Qu’elles soient minuscules ou magistrales, les espèces sont les têtes d’affiche de ce bel événement rendu possible par l’implication des professionnels et autres passionnés d’ici et d’ailleurs.