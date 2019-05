Alors que la gravité des impacts sur le climat occupe la sphère scientifique depuis des années, qu’en est-il du milieu juridique ? C’est sur cette thématique qu’est venue s’exprimer Sabrina Robert-Cuendet, professeure en droit public à l’Université du Mans.

Quand on s’intéresse à cette question, a-t-elle expliqué, on pense d’emblée que le droit va apporter des solutions dans la lutte contre le changement climatique, qu’il peut aider, par exemple, à rationaliser les comportements, interdire certaines activités, en développer d’autres, plus protectrices de l’environnement, mais en réalité les choses sont bien plus complexes. On ne s’imagine pas que les chamboulements du monde font aussi subir au droit des transformations et qu’il doit, lui aussi, s’adapter.

Des carences

Le droit international est logiquement en première ligne dans un contexte de changement planétaire.

Il existe dans ce domaine un certain nombre de règles « assez étoffées » visant à lutter contre le changement climatique. La Convention- cadre des Nations unies, l’Accord de Paris et « tout un tas d’autres instruments juridiques » lient les États et visent à limiter le changement climatique et à accompagner la transition. Mais en dépit de cette accumulation de règles, il y a toujours une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait dire à Sabrina Robert-Cuendet que nos instruments juridiques ne sont pas efficaces.