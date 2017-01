Économie circulaire. Le terme rentre peu à peu dans les esprits et se concrétise doucement. Depuis que l’on s’intéresse à la protection de l’environnement et à notre impact sur la planète, les hommes cherchent un modèle de production et de consommation plus durable, qui pourrait succéder (ou à défaut se juxtaposer) au modèle économique que l’on connaît et qui prévaut depuis la Révolution industrielle, à savoir l’économie dite linéaire (extraire, produire, consommer et jeter).Ce modèle reposait à l’origine sur des ressources abondantes. Il a permis d’accélérer le progrès et à des milliards d’individus d’accéder à une prospérité matérielle. Mais il trouve aujourd’hui ses limites face aux défis environnementaux, d’emploi et d’augmentation de la population. C’est face à ce constat que l’économie circulaire est apparue. Son objectif : passer à un modèle de création de valeur positive sur le plan social, économique mais aussi environnemental.

Soutien à l’éco-conception

« En Nouvelle-Calédonie ce concept a d’autant plus de sens que nous sommes sur une île, juge Claire Tatin, chargée de mission environnement à l’Ademe. Les problématiques liées aux ressources et à la réduction des déchets sont décuplées et l’intérêt encore plus fort. » Entreprises et consommateurs ne sont pas insensibles à ces problématiques et de nouvelles initiatives, publiques ou privées, voient régulièrement le jour. Seulement, estime Claire Tatin, « l’idée que protection de l’environnement ou recyclage peuvent rimer avec intérêt économique a encore du chemin à faire. »

C’est justement pour encourager les initiatives et soutenir des projets pour une meilleure utilisation de nos ressources que l’Ademe a lancé, pour la première fois, un appel à projet ciblant des idées innovantes répondant à plusieurs critères de l’économie circulaire. 12 dossiers ont été déposés et six projets ont été sélectionnés à l’issue d’un comité technique rassemblant l’Ademe, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les trois chambres consulaires, l’Adécal et les grappes d’entreprises Synergie, Cap’Agro et Acotred. Les entreprises et artisans lauréats seront accompagnés par le comité technique de l’économie circulaire, en partenariat avec les acteurs locaux sous forme d’aides techniques (expertises, agrandissement des projets, amélioration de la technicité,…) et financières (études, investissements, …).