L’idée est donc relativement simple et reflète la mission fixée lors de la création de l’ADCK en 1988, lors des accords de Matignon-Oudinot, et consiste à produire et valoriser les références de la culture kanak. Pour le directeur de l’ADCK, elle doit être au cœur même de ce qui fait l’histoire de la Nouvelle-Calédonie et constituer la base de l’émancipation sur le plan culturel. « Cela nous oblige à faire le deuil de la société coloniale, mais aussi de la société traditionnelle qui nous enferme dans des niches et nous empêche de nous projeter. Nous tous témoignons que notre pays est riche et heureux ! Il faut que l’on se nourrisse les uns des autres et ne pas avoir peur des langues et de connaître la culture des autres. Nous témoignons que notre pays est riche et heureux. Nous sommes fiers de vivre ensemble », plaide encore Emmanuel Tjibaou.

Une alternative aux propositions dominantes

L’exposition photographique, Les bâtisseurs de Futuna, de Théo Rouby est un appel dans ce sens de l’ouverture. Une invitation à mieux connaître une des cultures qui peuplent la Nouvelle-Calédonie. Le photographe nous livre un travail réalisé à Futuna sur ces derniers bâtisseurs de cathédrales. Loin des cartes postales, les images proposées par Théo Rouby sont autant de questionnements sur l’identité, le rapport à la terre et ce qui permet de faire société. Ce n’est donc pas par hasard que cette exposition ait été choisie pour ouvrir la saison culturelle 2017 duCCT.