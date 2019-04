Le parti de Philippe Gomès a rendu publics les résultats de sa « grande consultation citoyenne ». La sécurité, le pouvoir d’achat et l’environnement sont les trois préoccupations avancées par les personnes consultées. Certaines trouveront des propositions concrètes du parti cette semaine.

Calédonie ensemble a fait la synthèse de sa consultation citoyenne, fruit des rencontres, débats et ateliers organisés depuis plus d’un mois avec les Calédoniens. Parmi les quelque 2 434 contributions collectées en direct ou via internet, les inquiétudes sont bien connues et cela va permettre à Calédonie ensemble de présenter son programme pour les provinciales.

Douze thèmes ont été retenus allant de la sécurité au pouvoir d’achat, en passant par la santé, l’économie, l’enseignement ou l’environnement, la culture, la condition féminine, le sport, etc.

Les priorités

C’est d’abord la sécurité qui interroge le plus les Calédoniens et une proposition s’est dégagée avec la création d’une peine de réparation citoyenne pour les parents défaillants d’enfants délinquants. Soit des travaux d’intérêt général en famille. Concernant le pouvoir d’achat, Calédonie ensemble avait déjà présenté deux mesures controversées par les représentants des entreprises et la Cafat qui consistent d’une part à réduire les charges salariales des bas salaires compris entre 1 et 1,5 fois le SMG, d’autre part à réduire l’impôt sur les sociétés réalisant moins de 200 millions de francs de chiffre d’affaires. Pour l’économie, Calédonie ensemble souhaite créer un fonds pour les générations futures, alimenté par une redevance d’extraction du nickel, idée qui ne date pas d’hier, et ouvrir les marchés publics aux PME locales.