Quelques empoignades lundi lors du débat d’orientation budgétaire 2019 et on n’en attendait pas moins après une présentation pour le moins étonnante du gouvernement. Sur fond d’arrière-pensées électorales, les représentants de la majorité, Calédonie ensemble, ont dressé un tableau très optimiste de la situation économique, voyant même un embellissement pour les prochains mois. Pour le gouvernement et les élus gomésiens, tout va bien dans le meilleur des mondes, la crise n’est pas aussi grave que ce que l’on avait prévu et la reprise pointe le bout de son nez ! La croissance pourrait même atteindre les 3 % l’année prochaine, les recettes fiscales augmenteront et la balance commerciale s’améliorera. Tout comme le tourisme, qui progresse, sans parler du nickel, qui devrait repartir et assurer notre économie. De quoi, peut-être en n, interroger les Calédoniens sur la vision du parti au pouvoir au moment même où une large majorité cherche au fond de sa poche pour terminer l’année avec un semblant de sourire…

La question du nickel

Si le camp indépendantiste, sauf l’Union calédonienne, est une nouvelle fois resté muet sur la plupart de ces points, peut-être pour ne pas contredire leur « associé du pouvoir », selon certains, l’opposition n’a pas laissé passer les propos de Calédonie ensemble. Thierry Santa, du Rassemblement-MPC, a indiqué : « Comment osez-vous affirmer que les choses vont et iront mieux alors que les dirigeants de la SLN viennent de dire publiquement que leur entreprise est dans une situation dramatique, que les crédits prêtés par l’État seront consommés plus vite que prévu (…) Sans compter la situation d’attentisme qui va résulter du refus des indépendantistes de renoncer aux prochains référendums. »