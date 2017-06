Indiscutable. – Côté scores, la donne est indiscutable. À Nouméa et dans les îles, Philippe Dunoyer succède à Sonia Lagarde, qui a été bien muette dans cette campagne. Philippe Gomès se succède à lui-même dans la 2e circonscription. Deuxième circonscription où la participation a grimpé à 42,45 % entre les deux tours, mais toujours en retrait de 10 points par rapport à 2012, Philippe Gomès l’emporte haut la main avec près de 55 % des suffrages, et retrouve, à peu de chose près, ses 28 500 voix du dernier scrutin.

L’UC n’a pas cru en Mapou. – Face à lui, Louis Mapou, qui, avec 45,05 % des suffrages et 23 413 voix, ne retrouve pas la totalité des suffrages de Jean-Pierre Djaïwé en 2012, preuve que la mobilisation tardive de l’électorat UC n’a été que faiblement entendue. Tout comme les imprécations d’Harold Martin, qui invitaient les électeurs à se montrer prudents entre l’indépendantiste « dur » et l’indépendantiste « mou », alias Philippe Gomès.

Une nouvelle zone de démarcation. – Dans la 1re circonscription, on enregistre une participation moindre (38,01 % de l’électorat), toutefois en hausse de 9 points par rapport au premier tour, surtout dans les quartiers Nord, traditionnellement plus Calédonie ensemble. Résultat : Philippe Dunoyer flirte avec les 60 % de suffrages et plus de 17 500 voix contre plus de 40 % à Sonia Backes et quelque 12 000 voix. Là encore le score est sans appel : Sonia Backes a d’ailleurs reconnu sa défaite, bien avant 20 heures, dimanche. Mais ce score dissimule aussi une recomposition du paysage politique loyaliste calédonien, qui est loin d’être figée.

Gomès stratège sur les ruines loyalistes.– La double victoire de Calédonie ensemble, joyeusement célébrée par ses militants et très peu commentée par ses alliés de circonstance, repose sur une stratégie conçue et initiée par le cerveau de Philippe Gomès. Une valse à quatre temps, orchestrée par le nouveau chef de la majorité loyaliste avec l’assentiment de l’ancien, Pierre Frogier :