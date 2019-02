Celle qui détenait le record depuis des années, Jessica Cérival, n’a rien pu faire pour contrer la Calédonienne, rassurant également sa coach, Sandra Lambrani : « Il y a des indicateurs physiques et techniques montrant qu’elle va être très forte. Ashley devra lancer à plus de 17 m avant la n de l’année et à 18 m dans un an et demi. Elle peut finir à 19,50 m et décrocher une médaille olympique si elle continue sa progression ! »

De quoi rêver maintenant d’une sélection aux Jeux olympiques en attendant les futurs championnats d’Europe qui se dérouleront en juillet. Ashley Bologna a tenu à dédier son titre à ses parents comme elle l’a indiqué à la Fédération française d’athlétisme : « Ce titre, c’est en l’honneur de mes parents qui viennent de célébrer leurs 20 ans de mariage. J’aurai voulu faire plus, mais il m’a manqué encore plus de stabilité et de patience. Mais l’aventure continue, j’espère encore performer. »

C.S