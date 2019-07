L’Armement du Nord a récemment reçu ses trois premiers bateaux, inaugurés le vendredi 28 juin. Cet investissement, qui vise à relancer la pêche dans le Nord, est le fruit d’un partenariat entre la société d’économie mixte Nord Avenir et la société privée Amsud (Pescana) qui détient 60 % du capital. Il s’agit d’un investissement particulièrement important de 800 millions de francs qui a bénéficié de la défiscalisation nationale et locale pour plus de 400 millions. Les bateaux ont été construits aux Sables- d’Olonne, en Vendée, par le chantier naval Ocea.

L’Armement du Nord prend le relais des Pêcheries du Nord qui avaient été créées en 2000 par des privés, mais rapidement rencontré des difficultés. La province Nord, via sa société d’économie mixte, avait dû entrer au capital en 2004 alors que la société déposait le bilan. À l’époque, les volumes pêchés étaient trop faibles pour assurer la pérennité de l’entreprise, sans compter des erreurs organisationnelles et le refus de la province des Îles d’utiliser l’atelier de transformation, la PIL préférant construire son propre atelier. Malgré une prise de participation de 80 % du capital et une importante réorganisation des activités (pêche et transformation avaient été dissociées), la société avait dû fermer ses portes en 2012. Ne restaient que deux palangriers, basés à Pandop et exploités par la société Baby Blue, une filiale à 100 % de Nord Avenir.