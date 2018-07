La confrontation a été pour la moins tendue : trois joueurs ont été avertis du côté des Bleus, Matuidi, Pavard et Giroud, ainsi que Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega et Otamendin dans les rangs de l’Argentine. Blaise Matuidi ne jouera pas la prochaine rencontre. Et il manquera évidemment.

Menés à 2-1, les Français ont alors senti qu’ils allaient rentrer à la maison et ont joué le tout pour le tout. Pavard d’abord, sur une passe d’Hernandez, a égalisé à la 57e minute avec un tir brossé sorti de nulle part. Kylian Mbappé a suivi à la 64e minute. Puis servi par Giroud, quatre petites minutes plus tard, il a doublé ! L’équipe argentine a inscrit le dernier but à la 90e minute avec une tête de Sergio Aguero, servie encore par… Messi.

« Le match va être chiant »

Mais les Bleus sont en forme. Le talent de Kylian Mbappé, 19 ans, homme du match, a sauté aux yeux du monde. Griezmann, fatigué après sa saison pleine, est sur le bon chemin. Kante, l’infatigable milieu de terrain, a multiplié les interceptions. Varane prend du poids, les défenseurs latéraux Pavard et Hernandez ont ébloui. La force du groupe a aussi surpris sur le terrain, et en dehors, avec un bon mix entre les cadres et les jeunes. Un bon état d’esprit est au rendez-vous.

Les Bleus sont remontés, disent n’avoir « peur de personne » et pensent avoir de quoi aller plus loin. Mais ils savent aussi qu’il faut garder les pieds sur terre. Griezmann a ainsi prédit une rencontre très ennuyeuse face à l’Uruguay : « Ils vont prendre leur temps, ils vont tomber, ils vont aller voir l’arbitre. […] Le match va être chiant, a-t-il prévenu. Il va falloir être calme et faire jouer cette défense. » L’engagement physique, le « trucage » et la « grinta » (hargne, mordant) font partie intégrante du jeu de la sélection uruguayenne.

Guy Stephan, l’adjoint de Didier Deschamps, est encore plus prudent. « C’est une équipe qui ne prend pas de but, qui a beaucoup de caractère dans les duels, mais qui ne prend pas de carton jaune pour autant : un seul en quatre matches ! Elle défend donc très bien. C’est une équipe très compacte, avec une grosse solidarité. Il faudra être patient face à elle pour trouver les espaces. ». Didier Deschamps a gardé son groupe sous pression. Dès samedi soir, il leur a rappelé qu’ils n’avaient encore « rien fait dans cette Coupe du monde » et qu’ils devraient répondre présent, samedi à Nijni, contre Suarez, Godin, Cavani… qui poseront effectivement d’autres problèmes.