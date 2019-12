Face au fort taux d’incivilités et de dégradations sur Tanéo et Néobus, le SMTU, les communes de Dumbéa, Mont-Dore, Païta et Nouméa, la province Sud, le haut- commissariat et le procureur de la République ainsi que les entreprises de transport ont signé, mardi, une convention de partenariat pour mieux coordonner leurs actions de sécurité. Celle-ci prévoit le montage de cellules opérationnelles, le renforcement de la présence policière sur certaines zones ou durant certaines périodes, des actions de dissuasion, des alternatives à la condamnation en cas de dégradations.