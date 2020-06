Lundi, le pays a levé les restrictions nationales pour lutter contre le Covid-19 après le rétablissement de la dernière personne atteinte de la maladie. Pour la première fois depuis le 28 février, la Nouvelle-Zélande ne compte plus aucun cas actif. Les mesures de distanciation sociale et les restrictions sur les rassemblements ne sont plus nécessaires. Seuls demeurent en vigueur les contrôles aux frontières.