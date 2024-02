Gérald Darmanin en visite éclair en Australie

Le ministre français de l’Intérieur et des Outre-mer s’est rendu à Melbourne le 23 février, au lendemain de sa visite en Nouvelle-Calédonie. Il y a rencontré plusieurs membres du gouvernement Albanese, dont Mark Dreyfus, ministre de la Justice, pour évoquer « la création d’une académie de police du Pacifique, projet soutenu par la France et l’Australie », mais également la lutte contre « la radicalisation » et « le trafic de drogue », la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie étant sur le trajet des transports maritimes de drogue venant d’Amérique du Sud.