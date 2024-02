Feleti Teo, un allié de Taïwan à la tête des Tuvalu

Ancien procureur général, également passé par le ministère de la Pêche, le nouveau chef du gouvernement a été élu lundi 26 janvier « sans opposition », indique l’agence Reuters.

Le successeur de Kausea Natano a remporté les 16 voix des parlementaires lors de cette élection au suffrage indirect, particulièrement scrutée du côté de Taïwan et de la Chine. Tuvalu, archipel regroupant 11 200 habitants et neuf îles, est « l’un des trois derniers alliés de Taïwan dans le Pacifique, après que Nauru a rompu ses liens le mois dernier et s’est tourné vers Pékin, qui a promis une aide au développement plus importante », note Reuters.

Le président Taïwanais Tsai Ing-wen’s a transmis ses félicitations au nouveau Premier ministre par l’intermédiaire de l’ambassadeur de Taïwan à Tuvalu, Andrew Lin, ajoutant que le vice-ministre des affaires étrangères se rendrait sur place dans un futur proche. S’il n’a pas encore exprimé de position officielle en matière de géopolitique, Feleti Teo est réputé proche de Taïwan, où il s’est rendu à plusieurs reprises ces dernières années. Son élection marque un revirement : le ministre des Finances du précédent gouvernement, Seve Paeniu, avait déclaré que la question de la reconnaissance diplomatique de Taïwan devait être réexaminée.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, soucieux de limiter l’influence de la Chine dans le Pacifique, a également applaudi le vainqueur des élections.