Visite expresse à New-York pour Gérald Darmanin

Gérald Darmanin a été auditionné par le Comité C24 des Nations Unies, comité spécial sur la décolonisation, samedi 13 avril au siège de l’ONU à Manhattan. « L’occasion de rappeler, en toute transparence, l’engagement de la France en faveur du respect du droit international, du droit à l’autodétermina- tion, du dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie et de la main tendue de l’État », a commenté le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer sur ses réseaux sociaux. Il s’est également entretenu avec des représentants de la région Indo-Pacifique, le maire Éric Adams et la communauté française de New-York.