Visite de chantier au barrage de Dumbéa

Jérémie Katidjo-Monnier, membre du gouvernement chargé de la politique de l’eau partagée, a fait un point sur l’avancée des travaux de confortement du barrage de la Dumbéa entrepris en novembre 2022 pour un rendu fin 2025. Ils consistent en une mise en conformité avec les normes françaises et à imposer des marges de sécurité suffisantes en cas de crues. Le seuil de l’ouvrage doit être agrandi pour baisser le niveau d’eau à l’arrière du barrage de façon à ce qu’il y ait moins de contraintes, selon le gouvernement. Ils doivent aussi améliorer la qualité des eaux douces pour la faune, limiter l’érosion. Ils s’inscrivent enfin dans les mesures d’adaptation au changement climatique (plus grande fréquence d’évènements climatiques majeurs dont les crues). Les travaux, d’un coût d’un milliard de francs, sont financés par l’État et la Nouvelle-Calédonie. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Davar. Le barrage alimente en eau potable la ville de Nouméa, Doniambo et une partie de Dumbéa.