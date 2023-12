Vers un groupe d’intervention du Pacifique Sud

Il y a fort à parier que les réunions du SPDMM organisées depuis 2013 n’avaient pas une telle portée. Pour cause, et le ministre français l’a dit en ouverture du sommet, le contexte mondial et régional a radicalement et rapidement changé. « Le monde se dérègle très, très vite. » Avec les luttes entre grandes puissances, l’expansion des menaces terroristes, cette idée de stabilité relative après la guerre froide a fait long feu. « Nous sommes la génération de leaders qui connaîtront de nouveaux espaces qui vont se militariser. »

« Comment [faire], a-t-il alors demandé, pour que ce retour des compétitions entre les grandes puissances ailleurs, y compris dans le Pacifique Nord, n’ait pas d’impacts en ricochet sur le Pacifique Sud, ce qui nous conduirait par définition à un agenda qui serait beaucoup plus difficile ? »

MENACES

France, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tonga, toutes dotées de forces armées, se rejoignent sur le respect du droit international, des souverainetés, des libertés maritimes, de la démocratie et disent suivre « un agenda de paix ».

Ils ont identifié des menaces communes : le durcissement des pressions sur les frontières, la pêche illégale et les prédations, les pollutions, la « militarisation des fonds sous-marins », les cyberattaques, tout cela sur fond de réchauffement climatique avec des catastrophes naturelles « de plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes et qui peuvent être concomitantes à plusieurs pays en même temps ». Tous ces facteurs de risques, jugent-ils, nécessitent une réponse que seules les armées désormais sont en mesure d’apporter. Le ministre Lecornu a même appelé les participants à aborder ces enjeux en termes de « sécurité collective ».

Les membres ont discuté des mécanismes permettant d’accroître et d’améliorer leur collaboration. Les documents de base qui servent durant les différents exercices régionaux (Longreach, Croix du Sud, Povai Endeavour) sont peu à peu affinés et uniformisés. Les pays se sont aussi engagés à finaliser pour l’année prochaine un cadre facilitant le partage d’informations.