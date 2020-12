L’État a confirmé que la Nouvelle-Calédonie bénéficiera de la commande nationale de vaccins contre la Covid-19. Il s’agirait du vaccin développé par les laboratoires BioNTech/ Pfizer, qui devrait obtenir une autorisation de mise sur le marché en Europe et en France ce mois-ci. La Nouvelle-Calédonie doit mettre en place les conditions logistiques de son acheminement et de son stockage, sachant que le produit doit être conservé à une température de – 80 °C.

D’autres vaccins, aux conditions de transport moins contraignantes, pourraient être mis sur le marché début 2021. Le plan de vaccination dépendra de la quantité de doses dont la Nouvelle-Calédonie pourra disposer et priorisera les personnes les plus exposées, même si le virus ne circule pas localement. Il s’accordera sur les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).