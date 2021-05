Le gouvernement a arrêté un projet de délibération sur la vaccination de certains personnels à des postes en contact direct avec les voyageurs. Trois zones « à risque » sont concernées : la zone portuaire et aéroportuaire, les lieux de quatorzaine et l’unité Covid-19 du Médipôle. Les 80 entreprises qui interviennent dans ces lieux auront l’obligation de tenir un registre des postes les plus exposés aux risques de contamination et d’y placer des employés vaccinés avec Pfizer ou Moderna. En cas de manquement de l’employeur, des sanctions pourront s’appliquer à son encontre : une amende administrative d’un million de francs portée à cinq millions en cas de récidive. Avant d’être validé au Congrès, le texte fera l’objet d’une saisine du Cese, du Comité supérieur de la fonction publique et du Conseil du dialogue social. Les employeurs disposeront d’un délai de deux mois pour mettre en œuvre cette obligation à compter de la publication de l’arrêté d’application de cette délibération au Journal officiel.