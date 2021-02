La campagne de vaccination a débuté en Australie, lundi. Le pays a reçu une première livraison de 142 000 doses du vaccin Pfizer. 60 000 doses doivent être administrées en une semaine au personnel en première ligne (soignants, personnel de quarantaine, policiers, etc.) et aux résidents de maisons de retraite. La vaccination est destinée à se poursuivre jusqu’au mois d’octobre sur 25 millions de personnes.

En Nouvelle-Zélande, un premier lot de 60 000 doses de ce même vaccin a été livré. La vaccination a débuté vendredi. Elle concerne, dans un premier temps, 12 000 employés aux frontières et des quarantaines, puis leur entourage. La vaccination des cinq millions d’habitants devrait prendre une année.