Une première pierre pour Bernheim

La première pierre de la future bibliothèque a été posée jeudi 25 avril. L’ancien, construit il y a plus de 40 ans, en 1981, devenu obsolète, a été entièrement détruit. Le pavillon historique Eiffel de 1901, dont les façades et structures métalliques sont classées au titre des monuments historiques, sera rénové. Le coût du réaménagement et de l’extension est estimé à 1,4 milliard de francs financés par la Nouvelle-Calédonie (805 millions), l’État (550 millions) et la bibliothèque (45 millions). La fin des travaux est prévue pour septembre 2025 et la mise en service pour le premier semestre 2026.