Une plateforme régionale sur les fonds marins

Dans le cadre d’une expertise scientifique collective portant sur les enjeux de connais- sance et de gouvernance des grands fonds marins, l’IRD a organisé, du 19 au 21 mars, à la Communauté du Pacifique, une rencontre avec les représentants des pays et territoires insulaires du Pacifique. Une seconde aura lieu en Polynésie française en décembre. L’expertise Grands fonds marins, constituée d’un comité de 14 scientifiques (IRD, CNRS, Ifremer, MNHN) et trois universités dont la Sorbonne, poursuit deux objectifs : dresser l’état des lieux des savoirs sur les grands fonds marins et produire des recommandations en matière de politique nationale.