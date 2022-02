Les célébrations du nouvel an chinois, ou fête du Têt pour les Vietnamiens, ont débuté le mardi 1er février. C’est la plus grande célébration des communautés asiatiques du monde entier. Compte tenu de la situation sanitaire, les festivités ont eu lieu à domicile et l’amicale vietnamienne, notamment, n’a pas organisé son traditionnel bal. Le tigre d’eau symbolise le renouveau et appelle de grandes mutations.

Le tigre est un animal courageux, impulsif et solidaire, mais le tigre d’eau est le moins téméraire et le plus sage d’entre eux. L’eau de 2022 apporterait par ailleurs la fin d’un cycle amorcé en 2014 et qui doit se terminer en 2024. Elle nous invite à la réflexion afin de préparer ce que nous souhaitons transmettre pour le prochain cycle. L’année du buffle de métal (2021) était placée, on le rappelle, sous le signe du labeur et de la discipline.