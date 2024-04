Un soutien pour les entreprises en difficulté

Dans le cadre du plan d’accompagnement et de soutien au reclassement et à l’emploi (Pasrel) mis en place par la province Sud pour soutenir les entreprises et les personnes touchées par la crise, l’institution a signé, jeudi 18 avril, une convention avec les établissements bancaires de la place. Ce partenariat prévoit que la province puisse se porter caution pour le compte d’une entreprise en difficulté qui demanderait un prêt auprès d’une banque, afin de faciliter son octroi. « On est là pour faciliter les démarches », a expliqué Sonia Backès, présidente de la Maison bleue.