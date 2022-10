Vendredi 21 octobre, le gouvernement, les commerçants, les agriculteurs et les grandes surfaces ont signé un nouveau bouclier qualité-prix. La mesure, dite de protection du pouvoir d’achat, a été instaurée une première fois en mai dernier. Elle vise à lutter contre la vie chère en modérant les prix de six produits. Le panier est composé de quatre légumes et deux fruits.

Contrairement au précédent dispositif, qui proposait six kilos de fruits et légumes pour 2 500 francs, le nouvel accord ne prévoit ni condition de poids, ni

plafond.

Photo B.B.

La sélection sera proposée à prix réduit et commercialisée dans toutes les grandes surfaces de plus de 500 m2 pendant six mois. Les magasins plus petits sont libres d’appliquer la mesure. La liste des fruits et légumes sera « clairement affichée » dans les rayons avec le montant de la remise, précise le gouvernement.

Les signataires se sont aussi engagés à fournir six fruits et légumes à prix remisé pendant toute la durée du bouclier qualité-prix. À la fin des six mois, de nouvelles négociations auront lieu, annonce l’exécutif.