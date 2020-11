Deux semaines après sa victoire aux législatives, Jacinda Ardern a présenté son nouveau gouvernement. La Première ministre travailliste a fait le choix de la diversité. Les femmes occupent huit des vingt postes du nouvel exécutif et les Maoris représentent un quart des représentants. On trouve également des personnes LGBTQIA et une représentation des Verts. « C’est quelque chose dont nous devons être fiers », a commenté Jacinda Ardern. Grant Robertson est la première personnalité ouvertement homosexuelle à occuper le poste de Vice-premier ministre. Nanaia Mahuta, d’origine maorie, est la première femme à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères.