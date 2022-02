Deux ans après le décès d’Hilarion Vendegou, installé durant plus de 40 ans, et de longs mois de discussions, Guillaume Këëwa Vendegou a été nommé samedi grand chef de l’île des Pins par les quatre clans de la grande chefferie de Kunié : Vakoume, Koteureu, Apikaoua et Kaateu.

Âgé d’une cinquantaine d’année, Guillaume Këëwa Vendegou est retraité de la police et père de trois enfants. Les membres des différentes représentations coutumières de la grande chefferie seront nommés prochainement par le grand chef et les dignitaires coutumiers. Le conseil des anciens et le conseil de la grande chefferie de l’île seront aussi créés.