Les autorités ont fait état, mardi, de la détection d’un nouveau cas de Covid-19. Un militaire, arrivé le 30 juin de Métropole, a été détecté « faiblement positif » à l’issue de sa quatorzaine effectuée au sein d’une zone dédiée et isolée d’un quartier militaire, conformément au protocole mis en place par la Direction des affaires sanitaires et sociales et la Direction interarmées du service de santé, relatif à l’arrivée des militaires en Nouvelle-Calédonie. Depuis le début de la crise, 22 cas de coronavirus ont été enregistrés sur le territoire. Plus de 9 000 tests ont été effectués. Plus de 450 personnes demeurent en quarantaine dans les hôtels.