Le gouvernement a arrêté plusieurs projets de délibération du Congrès concernant l’exercice 2022 : les budgets de la Nouvelle- Calédonie (budget primitif propre, budget primitif annexe de reversement, budget primitif annexe de répartition) ; les autorisations de programme et d’engagement, l’approbation de la situation des dotations pluriannuelles et l’affectation de la taxe générale sur la consommation. « Le budget primitif 2022 prend en compte la réalité de la situation financière et budgétaire très dégradée de la Nouvelle-Calédonie », fait savoir le gouvernement.

L’un des projets concerne l’habilitation du gouvernement à négocier l’emprunt avec l’AFD garanti par l’État de près de 21 milliards de francs.

Le budget de reversement, qui finance les établissements publics, s’élève à 65,8 milliards de francs, il est peu impacté par la crise.

Le budget de répartition, destiné aux collectivités, est arrêté à 115,9 milliards de francs. Il est une nouvelle fois orienté à la baisse (- 7 % pour les provinces, – 4 % pour les communes, – 9 % pour la Nouvelle-Calédonie).

Le Congrès devrait examiner ces budgets avant la fin du mois de mars, date limite avant intervention de l’État.