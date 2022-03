L’obligation vaccinale contre le Covid-19 a été abrogée jeudi 24 février par la commission permanente du Congrès qui l’avait mise en place le 3 septembre 2021. Les sanctions devaient intervenir au 28 février pour les salariés non vaccinés des secteurs sensibles, avec une amende administrative de 175 000 francs.

Lors de l’examen d’une délibération de l’Éveil océanien prévoyant la suppression des sanctions, un amendement relatif au retrait du texte proposé par le Rassemblement a été voté par huit membres sur onze. Calédonie ensemble, qui s’est prononcé contre la suppression de l’obligation vaccinale, a évoqué un « signal catastrophique » alors que d’autres variants pourraient surgir et que cette mesure entraînerait la fin de l’obligation pour les voyageurs entrant en Nouvelle-Calédonie. Les Républicains calédoniens, quant à eux, demandaient une simple suspension, qui permettait de garder les outils.

Le 25 février, le gouvernement et l’État ont engagé un plan de sortie de crise compte tenu de la décroissance des contaminations. Le pass sanitaire a été supprimé dans les transports domestiques (bus, Aircal et bateau), les services à la personne dont la coiffure et toutes les manifestations sportives sont à nouveau autorisées. Le reste des mesures pourra être allégé selon l’évolution de la situation.