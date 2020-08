Vendredi, à Tadine, 300 personnes se sont réunies en souvenir des victimes et des familles touchées par le drame de la Monique il y a tout juste 67 ans, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953. Une gerbe a été déposée au pied de la stèle érigée sur le port. Le naufrage reste l’un des plus grands traumatismes calédoniens et l’une des plus grandes énigmes maritimes. Le caboteur avait quitté Maré pour Nouméa en fin de journée avec 108 passagers et 18 membres d’équipage. Il était très chargé avec 254 tonnes de marchandises. Il n’arrivera jamais à destination et ne sera jamais retrouvé ni rien qui puisse précisément attester de ce qu’il s’est passé.