P rès de 66 000 élèves ont fait leur rentrée, lundi, aux côtés de 4 489 enseignants dans 341 établissements scolaires. Le premier degré (public et privé) accueille cette année 33 760 écoliers et le secondaire 31 800 élèves. Par ailleurs, 425 enfants et adolescents sont inscrits dans le privé hors contrat. La rentrée a été reportée dans certains établissements de Lifou, Ouégoa, Houaïlou et La Foa, en raison des dernières intempéries. Les pluies importantes ont aussi écourté la première journée des élèves bouraillais inscrits au transport scolaire communal.

Rappelons que cette année est marquée par l’entrée en vigueur de la réforme du primaire, de l’enseignement professionnel. Il s’agira également de la première terminale à passer le bac en contrôle continu.