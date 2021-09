Face à la vitesse de propagation du virus sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, les autorités ont restreint la liste des commerces autorisés à recevoir du public. Depuis lundi soir, les commerces de tabac, cigarettes électroniques, d’équipements de l’information et de la communication, d’ordinateurs, de télécommunications, de journaux et papeterie, d’équipements automobiles, pièces de matériels agricoles, de location de voitures et de machines, les agences de travail temporaire, ne peuvent plus accueillir du public. Ces établissements peuvent continuer à proposer des commandes et des livraisons. Les magasins multi-commerces doivent fermer les rayons non essentiels.