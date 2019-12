Les feux de forêt se sont intensifiés dans plusieurs États australiens. Mardi, à l’est, le New South Wales comptait près d’une centaine de feux de brousse et le Queensland des dizaines. Au nord-ouest de Sydney, les incendies qui brûlaient depuis plusieurs semaines ont fusionné en un feu énorme qui a déjà détruit 319 000 hectares de terres, notamment dans des parcs nationaux. Les fumées toxiques ont une nouvelle fois envahi Sydney, la pollution dépassant largement le niveau de dangerosité, et Canberra a également été touchée. Les conditions météorologiques extrêmes devraient encore aggraver la situation dans la semaine. On estime à deux millions le nombre d’hectares brûlés cette année dans le pays.