Une rencontre est fixée vendredi entre les représentants de la clinique Kuindo-Magnin et les responsables de santé (Dass-NC). Les anesthésistes-réanimateurs avaient suspendu leurs gardes faute de moyens en particulier humains, la direction n’étant pas en capacité d’embaucher. Une demande a été formulée au gouvernement pour recruter des infirmiers-anesthésistes. Les interventions lourdes et les accouchements devaient être réorientés vers le CHT à partir de mardi. Mais dans l’attente de cette première réunion, les soignants ont finalement accepté de reprendre leurs gardes jusqu’à lundi. La clinique rappelle qu’elle assure une mission de service public indispensable à l’offre de soins territoriale en complémentarité avec l’hôpital public et que cette mission « doit être reconnue et valorisée ».