Une décision concernant le renflouement des caisses du Ruamm devrait être prise la semaine prochaine. Taxe sur le sucre ? Augmentation de la contribution calédonienne de solidarité ? Nivellement des cotisations ? Pour le moment, le gouvernement étudie les différentes options envisagées. « Les textes ont été ajournés dans l’attente d’un complément d’information, a indiqué Yannick Slamet, mercredi. On a encore des avis à demander et nous devons prendre notre décision de manière collégiale. » Malgré l’urgence du dossier, le gouvernement ne souhaite pas prendre de décision hâtive. En revanche, « le texte concernant le tabac est déjà au Congrès », a t-il précisé. Dans ce texte, il est question de taxer de la même manière l’alcool produit localement et l’alcool importé à 22 % de TGC, taxe générale sur la consommation.

V.G.