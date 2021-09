L’État et le gouvernement ont avalisé, vendredi 27 août, la réouverture de la bulle sanitaire avec Wallis-et-Futuna, suspendue le 7 mars dernier après la découverte d’un cas positif de Covid-19 à Wallis, hors sas sanitaire. L’exécutif a indiqué qu’il s’était assuré de la mise en place des prérequis nécessaires à la réouverture de cette bulle (strict respect des protocoles, progression de la vaccination qui est à 43 %). Les déplacements dans les deux sens restent soumis aux motifs impérieux. La priorité est donnée aux résidents de Wallis-et- Futuna qui doivent venir pour des soins ou des examens médicaux. Tous les passagers ont l’obligation de se recenser auprès des autorités et, à partir de 11 ans, de présenter à l’enregistrement un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour éviter les écueils du passé, le recensement de l’identité des passagers et de leurs coordonnées exactes est désormais bien cadré.