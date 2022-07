La tribu de Saint-Louis est de nouveau le théâtre de caillassages ces dernières semaines. Des habitants du Mont-Dore, des automobilistes de la RP1 et des gendarmes en sont les victimes. Le haut-commissaire de la République, Patrice Faure, dénonce des « agressions » et des « menaces » qui « viennent perturber, voire pourrir » le quotidien de Calédoniens.

Depuis le début de l’année, 41 jets de cailloux, 10 vols de voiture, 12 incendies et 32 agressions de gendarmes ont été recensés sur la RP1. Patrice Faure promet « d’interpeller les auteurs et de faire cesser les troubles ». Plusieurs dispositifs ont été mis en place aux abords de la tribu du Mont-Dore : des patrouilles de jour et de nuit, des contrôles des véhicules et la sécurisation du réseau de bus.

« Nous ne laisserons aucun acte impuni », insiste le haut-commissaire. Au-delà des sanctions, il souhaite que des projets accompagnent la « jeunesse désœuvrée, partout sur le territoire ».