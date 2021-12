Les oiseaux marins profitent de la saison chaude pour nidifier. Très vulnérables en cette période, sternes, fous, puffins etc. sont surveillés et protégés par la province Sud sur 20 îlots en particulier. Il est actuellement interdit de débarquer sur Uié, Totéa, Téré et Koko (dans le grand lagon Sud). Ces îlots sont équipés de mâts à pavillon rouge. Toute atteinte aux espèces protégées est passible d’une amende pouvant atteindre 1 780 000 francs. L’accessibilité des îlots est indiquée en temps réel sur le site internet de la province Sud.