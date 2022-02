Compte tenu de la progression de l’épidémie, les mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus applicables jusqu’au 30 janvier ont été prolongées jusqu’au 27 février. Elles concernent le respect des distanciations sociales et des protocoles sanitaires lors des déplacements, des activités collectives ou dans les commerces. Le port du masque reste obligatoire en intérieur pour toute personne de onze ans et plus. Il faut aussi continuer à privilégier le télétravail et les réunions à distance et garantir les mesures de distanciation et d’hygiène au travail. Les manifestations de plus de trente personnes demeurent interdites. Les cérémonies religieuses se tiennent dans la limite de la moitié des capacités habituelles avec des protocoles. L’accès des personnes majeures dans les établissements recevant du public est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. L’organisation des manifestations sportives ou nautique est interdite sauf lorsqu’elles sont gérées par les ligues et fédérations, sans public.

Des évolutions interviennent en revanche au niveau des dépistages. Les tests sont désormais payants pour les voyageurs partants à l’international, les déplacements inter-îles et le pass sanitaire de 24 heures. Ils restent pris en charge pour les personnes revenant en Nouvelle-Calédonie, les opérations de dépistages collectifs, pour les personnes symptomatiques, et celles qui doivent être opérées ou suivre un traitement. Les autorités coutumières de Lifou ont décidé de lever l’obligation de test ou de pass vaccinal. Cela concerne le trafic aérien et maritime.