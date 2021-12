Alors que la crise sanitaire a mis un coup d’arrêt au tourisme, la ville de Nouméa a tenu compte de cette évolution dans les modifications qu’elle vient d’apporter à son plan d’urbanisme directeur. L’exécutif a notamment fait évoluer une partie du zonage de l’Anse-Vata sur le terrain en face de l’aquarium (Sofinor) et sur celui qui se trouve après la résidence de la Cocoteraie.

« Certains restent nus depuis des années. Est-ce pertinent de laisser en zonage T touristique obligeant à réaliser 50 % d’hôtels et 50 % d’habitat ? », interroge le document. La ville a tranché. Elle souhaite développer, à la place des logements, des activités économiques et touristiques, des commerces ainsi que des espaces publics végétalisés et des stationnements publics.