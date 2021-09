Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un pont sanitaire pour répondre aux besoins humains et matériel des Îles. Des vols sont organisés tous les jours par Air Loyauté pour acheminer du fret, des personnels essentiels et des patients en attente de soins hors Covid. Un pont maritime doit également être organisé avec Ouvéa et un pont aérien mis en œuvre avec l’Île des Pins. La province des Îles Loyauté compte plus de 200 cas.