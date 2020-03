Quatre-vingt étudiants de la filière économie-gestion ont fait leur rentrée, lundi, dans un campus flambant neuf à l’UNC de Baco, Koné. L’antenne du Nord, implantée sur les terres du GDPL, permet aux jeunes du Nord de poursuivre leurs études supérieures sur place. Samuel Gorohouna, maître de conférences en sciences économiques du Larje* de l’UNC, entouré d’universitaires et du personnel affecté sur place, a la charge du développement et de l’animation de cette antenne. L’établissement est composé d’un amphithéâtre, de salles d’enseignement, d’une bibliothèque faisant la part belle à l’outil numérique. Il représente 540 millions de francs d’investissement, dont 80 % financés par l’État et 20 % par les provinces Nord et Sud, le gouvernement et l’UNC. Les travaux s’étaient déroulés de novembre 2018 à février 2020.

*Laboratoire de recherches juridique et économique.