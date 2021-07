Dans son dernier bulletin épidémiologique, la Direction des affaires sanitaires fait état de 331 cas d’hépatite A depuis le début de l’année. 75,5 % sont des enfants de moins de 15 ans. 49 personnes ont été hospitalisées. La province des Îles est la plus touchée avec 166 cas, puis le Sud, 129 cas. La province Nord n’en compte que 33. Maré, Nouméa, Lifou, Dumbéa et le Mont-Dore recensent le plus grand nombre de cas. L’épidémie est néanmoins en baisse depuis le mois d’avril avec 25 cas, pour l’instant, au 20 juillet.

Le principal mode de transmission est interhumain par voie oro-fécale. L’hygiène des mains et la vaccination sont les moyens les plus efficaces pour prévenir la maladie. Celle-ci se caractérise par une anorexie, des nausées, un syndrome pseudo-grippal, un urticaire, une asthénie ou d’une décoloration des selles et d’urines foncées.