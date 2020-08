Depuis lundi, le blocage des installations de Ducos et de Gadji provoque d’importants désagréments sur le ramassage des déchets de l’agglomération. À l’origine du mouvement, Solidarité NC et son secrétaire général, Henri Juni, qui reprochent à la direction des cas de discrimination syndicale, le non-respect du règlement intérieur ou encore la violence au travail. Le syndicat intercommunal du Grand Nouméa et la CSP Fidelio ont tenu à présenter leurs excuses dans un communiqué pour la gêne occasionnée. Il est précisé que Solidarité NC n’est pas représenté au sein de la CSP, qu’aucun des 65 salariés ne participe au blocage et qu’Henri Juni « ne fait plus partie du personnel depuis décembre 2018 ». « Une fois encore nous ne pouvons que dénoncer ces pratiques qui n’ont rien de syndicales et qui ont, par le passé, causé de nombreux drames, souvent douloureux », concluent les responsables.