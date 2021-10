Willy Gatuhau, maire de Païta, a souhaité faire passer un message mercredi matin, lors d’une conférence de presse en présence de Robert Lakalaka, président du comité consultatif coutumier wallisien et futunien, du père Callega, prêtre, et d’Isabelle Monchotte, médecin et responsable du CMS : inciter la population à se faire vacciner. Païta connaît un taux d’incidence important. S’il est passé de 1 200 à 700, il reste supérieur à celui du territoire, qui est de 487. Le nombre de cas sur la commune – 850 – est également élevé, alors que le taux de vaccinés reste faible. 46 % des habitants ont reçu une ou deux doses. Les réticences sont fortes. « Il y a des gens qui ont peur et des associations anti-vaccins se sont montées pour les en dissuader, indique Isabelle Monchotte. Et puis, les réseaux sociaux ont une grande influence et créent du doute et de l’angoisse. »

(© NC la 1ère)