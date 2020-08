La troisième compagnie de formation professionnelle du RSMA-NC (Régiment du service militaire adapté de Nouvelle- Calédonie) a officiellement été créée, lundi, à Bourail. La cérémonie militaire était présidée par le général Frank Barerra, commandant des Forces armées, et a été suivie de l’inauguration par le haut-commissaire et les représentants du gouvernement, de la province Sud.

Cette nouvelle compagnie, qui vient compléter celles de Koumac et Koné, est la première en province Sud. Elle permettra d’accueillir chaque année 80 jeunes volontaires de 18 à 25 ans éloignés du marché de l’emploi. La nouvelle unité viendra compléter l’offre de formation par un volet industriel dans les secteurs du BTP, la mine et des services.

Le dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle est implanté depuis 1986 sur le territoire. En 2019, plus de trois milliards de francs y ont été consacrés par l’État. 631 volontaires dont 45 % de filles ont pu suivre une formation et près de 80 % des jeunes se sont insérés socialement et professionnellement.