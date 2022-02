Depuis mardi 1er février, la pêche, la vente et l’achat de picots de la famille des siganidés et des crabes de palétuviers (à l’exception des crabes de taille inférieure à 14 cm et des crabes mous) est de nouveau autorisée en province Sud.

Rappelons que le quota de pêche de produits de la mer est de 40 kilos maximum par jour par bateau ou par pêcheur, même si plusieurs sorties sont effectuées dans la journée.