Opération de contrôle au Port autonome

Une opération anti-fraude a été organi- sée sur réquisition du procureur de la République le 10 avril, au port autonome de Nouméa. Elle était coordonnée par le haut-commissariat et la direction régionale des douanes dans le cadre du Comité opérationnel territorial anti-fraude (Cotaf ). Les contrôles ont porté sur les flux d’entrée et de sortie.

À ce stade, les investigations ont permis de relever trois infractions relatives au travail dissimulé, deux infractions à la législation sur les stupéfiants, et trois anomalies de surpoids pouvant conduire à des redressements douaniers. 132 personnes ont été contrôlées et plus de 70 véhicules.